Сотрудница Росгвардии поделилась впечатлениями от участия в женском форуме

В Кемерове сотрудница Росгвардии кандидат медицинских наук майор Ирина Глумова стала почетной участницей III Женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях».

В работе форума приняли участие 150 спикеров, 5000 гостей из 50 российских регионов и 13 стран мира. Представительница территориального управления Росгвардии приняла участие в пленарном заседании «Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях», международной сессии Государственного фонда «Защитники Отечества» — «Новая миссия женщин в современных условиях», а также в работе тематического трека «Международный опыт поддержки женщин в промышленных регионах».

Ирина Владимировна поделилась, что на неё огромное впечатление произвело знакомство с председателем Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Галиной Кареловой и председателем Государственного Фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, которая подчеркнула, что в настоящее время на женщинах лежит огромная ответственность, пока мужчины защищают интересы государства.

На форуме присутствовали и мужчины. Сотрудница Росгвардии отметила, что слова знаменитого тюменского офицера Героя России Рустама Сайфуллина произвели ошеломляющее впечатление на всех присутствующих. Участник специальной военной операции, который был тяжело ранен и лишился ног, но сумел вернуться в строй и сейчас обучает курсантов, сказал: «Вы для нас, женщины, святые. Вы нас возвращаете к жизни. Когда ребята лежат в госпиталях, рядом находятся мамы, рядом жены. Вот что для нас главное. Без вас, женщин, мы никуда. Вы наша опора, наша надежда».

Ирина Глумова подчеркнула, что форум придал уверенности и вдохновения. «Я поняла и почувствовала, что женщины — это великая сила страны, сердце и душа России», - добавила она.

Фото: Росгвардия