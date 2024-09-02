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Сотрудник ОМОН «Оберег» поддержал бойцов СВО в рамках проекта Государственного фонда «Защитника Отечества»

В кемеровском госпитале сотрудник ОМОН «Оберег» с позывным «Цой» принял участие в проекте Государственного фонда «Защитника Отечества», направленном на поддержку бойцов СВО, находящихся на излечении. В рамках этого мероприятия боец выразил свою солидарность с боевыми товарищами, исполнив военные песни под гитару.

В концертной программе также приняли участие творческие коллективы детской школы искусств и балетная студия «Вдохновение», добавив теплоты и душевности в атмосферу события. Организаторы мероприятия вручили бойцам, находящимся на лечении, памятные подарки, подчеркнув важность поддержки и морального духа в период восстановления.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
02/09/2024
Общество
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