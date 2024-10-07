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Сотрудник Росгвардии провёл открытый урок безопасности для беловских школьников

В городе Белово старший лейтенант Максим Ефимкин, командир взвода филиала вневедомственной охраны Росгвардии, провёл открытый урок безопасности для учеников 7 и 9 классов школы №36. На занятии он рассказал о борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также о проявлениях этих угроз в современном обществе, уделив особое внимание мерам личной безопасности.

Старший лейтенант начал встречу с освещения задач, стоящих перед силовыми структурами, и героических подвигах сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Он также отметил важность обеспечения безопасности для жителей города, в котором учатся юные граждане.

В ходе урока офицер Росгвардии поделился информацией о трагических событиях, произошедших из-за террористической деятельности. Он напомнил школьникам о правилах поведения в случае возникновения террористической угрозы и необходимых мерах предосторожности в общественных местах, а также при использовании ресурсов сети «Интернет».

В завершение встречи Максим Ефимкин пожелал ребятам успешного учебного года, призвал их быть бдительными и ответственными, а также ответил на интересующие вопросы школьников, в том числе касающиеся будущего трудоустройства и обучения в высших учебных заведениях Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Белово
kuzbassnews.ru
07/10/2024
Образование
Белово
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