Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сотрудник спецподразделения Росгвардии рассказал юным инженерам о своей службе

В областном центре в рамках акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудник ОМОН «Оберег» стал гостем детского технопарка «Кванториум 42».  Алексей рассказал участникам второй смены инженерных каникул о своем профессиональном пути от инструктора ГУФСИН до сотрудника спецподразделения Росгвардии.

Юные инженеры узнали об особенностях службы и быте спецназовцев. Росгвардеец показал ребятам полный комплект боевого снаряжения современного бойца и провел небольшой мастер-класс по оказанию первой помощи. Алексей отметил, что Россия всегда славилась своими героями, которые вставали на защиту Родины и её интересов. Встреча прошла в формате беседы и, получив ответы на вопросы, ребята с интересом примерили боевую экипировку.

Дети остались под большим впечатлением от увиденного и в завершении встречи пожелали гостю хорошей службы. 

 

Фото: Росгвардия

Образование
kuzbassnews.ru
16/07/2024
Образование
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus