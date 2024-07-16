Сотрудник спецподразделения Росгвардии рассказал юным инженерам о своей службе

В областном центре в рамках акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудник ОМОН «Оберег» стал гостем детского технопарка «Кванториум 42». Алексей рассказал участникам второй смены инженерных каникул о своем профессиональном пути от инструктора ГУФСИН до сотрудника спецподразделения Росгвардии.

Юные инженеры узнали об особенностях службы и быте спецназовцев. Росгвардеец показал ребятам полный комплект боевого снаряжения современного бойца и провел небольшой мастер-класс по оказанию первой помощи. Алексей отметил, что Россия всегда славилась своими героями, которые вставали на защиту Родины и её интересов. Встреча прошла в формате беседы и, получив ответы на вопросы, ребята с интересом примерили боевую экипировку.

Дети остались под большим впечатлением от увиденного и в завершении встречи пожелали гостю хорошей службы.

Фото: Росгвардия