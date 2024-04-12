Согласно поступившей информации из ОЭБ и ПК отдела МВД России по Топкинскому муниципальному округу, 31.03.2024 в 09 часов 50 минут по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, в районе 188 км автомобильной дороги Р 255 Сибирь, сотрудниками ИДПС ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу остановлено автомобильное транспортное средство.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора при досмотре транспортного средства установлено, что в полуприцепе осуществляется перевозка сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот в количестве 40 (сорок) голов) без ветеринарных сопроводительных документов и согласования маршрута перевозки. У животных отсутствует обязательная маркировка (микрочипы, ушные бирки).

Согласно пояснений водителя автомобиля сельскохозяйственные животные приобретены в Республике Хакасия, Усть-Абаканского района, с. Весеннее и перевозились в Республику Дагестан, Буйнакский район.

Грузоперевозчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, транспортное средство с животными возвращено к месту погрузки для устранения выявленных нарушений.

Управление Россельхознадзора напоминает, что перевозка животных должна осуществляться в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают эпизоотическое благополучие местности и здоровье животных. Отсутствие информации о диагностических исследованиях и вакцинациях несёт потенциальную угрозу распространению болезней, опасных как для животных, так и для людей.