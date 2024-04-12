Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сотрудниками Управления Россельхознадзора выявлено несанкционированное перемещение сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот) с нарушениями ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Согласно поступившей информации из ОЭБ и ПК отдела МВД России по Топкинскому муниципальному округу, 31.03.2024 в 09 часов 50 минут по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, в районе 188 км автомобильной дороги Р 255 Сибирь, сотрудниками ИДПС ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу остановлено автомобильное транспортное средство.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора при досмотре транспортного средства установлено, что в полуприцепе осуществляется перевозка сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот в количестве 40 (сорок) голов) без ветеринарных сопроводительных документов и согласования маршрута перевозки. У животных отсутствует обязательная маркировка (микрочипы, ушные бирки).

Согласно пояснений водителя автомобиля сельскохозяйственные животные приобретены в Республике Хакасия, Усть-Абаканского района, с. Весеннее и перевозились в Республику Дагестан, Буйнакский район.

Грузоперевозчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, транспортное средство с животными возвращено к месту погрузки для устранения выявленных нарушений.

Управление Россельхознадзора напоминает, что перевозка животных должна осуществляться в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают эпизоотическое благополучие местности и здоровье животных. Отсутствие информации о диагностических исследованиях и вакцинациях несёт потенциальную угрозу распространению болезней, опасных как для животных, так и для людей.

Общество
kuzbassnews.ru
12/04/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus