Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка провели профилактическую беседу с учащимися Профессионального колледжа
Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка провели профилактическую беседу с учащимися Профессионального колледжа города Новокузнецка.
Полицейские рассказали про основные ошибки, которые допускают пешеходы во время перехода проезжей части, показали видеоролик с мест дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали несовершеннолетние водители.
Довели виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности, за управление транспортным средством без прав.
Также рассказали о возможности пройти обучение в ведомственных университетах и получить высшее образование с последующим прохождением службы в рядах полиции.
Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области
29/01/2025