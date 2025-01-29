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Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка провели профилактическую беседу с учащимися Профессионального колледжа

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка провели профилактическую беседу с учащимися Профессионального колледжа города Новокузнецка.

Полицейские рассказали про основные ошибки, которые допускают пешеходы во время перехода проезжей части, показали видеоролик с мест дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали несовершеннолетние водители.

Довели виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности, за управление транспортным средством без прав.

Также рассказали о возможности пройти обучение в ведомственных университетах и получить высшее образование с последующим прохождением службы в рядах полиции.

 

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/01/2025
Общество
Новокузнецк
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