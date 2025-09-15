Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка провели викторину в детском саду

В рамках «Всероссийской недели безопасности дорожного движения – 2024» Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в Викторине по Правилам дорожного движения с родителями воспитанников детского сада №227 Новоильинского района.

В викторине учувствовали три команды: «Переход», «Зебра» и «Светофорчик». После представления команд родители и дети приступили к выполнению заданий: собирали дорожные знаки, отвечали на вопросы викторины, повторяли алгоритм перехода проезжей части с самокатом, коляской, а сотрудники ГИБДД помогли в этом, исправляя ошибки.

Инспекторы рассказали взрослым и ребятам об опасных ситуациях, которые могут подстерегать детей при движении по пешеходному переходу, по тротуарам, а также при движении в тёмное время суток. Полицейские отметили, что взрослые только на собственном примере научат ребёнка безопасному поведению на дороге.

По итогам всех туров первое место заняла команда «Зебра», второе место разделили команды «Переход» и «Светофорчик». Всем юным участникам дорожного движения подарили световозвращающие наклейки.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области