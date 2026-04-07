Сотрудники Гурьевского филиала «ЧМК» покорили вершину горы Кокуя

Группа туристов – сотрудников Гурьевского филиала «Челябинский металлургический комбинат» совершила путешествие по Горному Алтаю и покорила горную вершину.

В этот раз туристы отправились к горе Кокуя (1386 м) – одной из главных достопримечательностей у Телецкого озера в Горном Алтае. Она расположена в пяти километрах от сел Артыбаш и Иогач и знаменита панорамным видом, который открывается с нее на озеро и тайгу.

В состав туристической группы вошли работники различных подразделений предприятия и члены их семей. Путешествие включало в себя не только восхождение на гору, но и катание на горных лыжах и сноубордах, знакомство с уникальной природой Алтая и посещение местных достопримечательностей.

«Замечательно, что на нашем предприятии есть энтузиасты, объединенные любовью к путешествиям и стремлением познавать неизведанные уголки нашей страны. Убежден, что подобные инициативы способствуют формированию корпоративной культуры, основанной на командном духе, энтузиазме и позитивном взгляде на жизнь», – сказал директор департамента по работе с персоналом ГФ ПАО «ЧМК» Александр Абраменко.

В планах у туристов еще более амбициозные маршруты, которые позволят расширить географию путешествий по прекрасным уголкам нашей страны и испытать себя в новых условиях.  

 

Фото: Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"

07/04/2026
