Сотрудники Гурьевского филиала «ЧМК» приняли участие в акции «Сад памяти»

Работники Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» высадили саженцы ели в память о героях Великой Отечественной войны в рамках международной акции «Сад памяти».

Патриотическая акция объединила почти 500 добровольцев, среди которых были работники Гурьевского филиала ПАО «ЧМК», сотрудники администрации Гурьевского округа, Гурьевского лесхоза и других организаций, а также общественники, школьники и просто неравнодушные горожане. В общей сложности участникам акции удалось высадить 2000 саженцев хвойных пород деревьев вдоль трассы «Гурьевск-Салаир».

«Гурьевские металлурги внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В первые месяцы войны 1658 работников завода ушли на фронт, остальные трудились в тылу, приближая долгожданный мир. Высаженные деревья – символ зарождения новой жизни и памяти о героях, которые ценой невероятных усилий и самопожертвования отстояли свободу нашей Родины», — сказал директор департамента по экономике и финансам Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» Михаил Пахомов.

Фото: Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"