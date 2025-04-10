Сотрудники Новокузнецкого алюминиевого завода в третий раз стали участниками акции «День донора

Организатором благотворительного мероприятия выступил новокузнецкий Центр социальных программ РУСАЛа.

Чтобы стать участником акции, было необходимо заранее записаться у представителей Центра социальных программ РУСАЛа, в течение трех дней соблюдать несложные ограничения в питании, а непосредственно перед сдачей крови - пройти медицинский осмотр и собеседование с врачом.

В итоге кровь для новокузнецкой Службы крови сдали тридцать девять сотрудников новокузнецкой промплощадки, пятеро из них вошли во Всероссийский регистр доноров костного мозга.

- Сдать кровь и помочь людям - это не сложно, - говорит машинист крана Андрей Попов. - Сегодня я не просто поделился кровью с теми, кому это жизненно важно, но и вступил в регистр доноров костного мозга. Может, это позволит спасти чью-то жизнь.

Не все знают, что вхождение в регистр доноров костного мозга - это сдача обычного анализа крови, а затем — занесение данных в базу возможных доноров костного мозга, к которой при необходимости обращаются врачи-гематологи и трансплантологи.

Такой регистр дарит шанс на выздоровление человека с онкологией или болезнями крови. Чем больше доноров войдет в регистр, тем больше жизней могут быть спасены, именно поэтому сейчас важно, чтобы число возможных доноров костного мозга увеличивалось. Только при совпадении уникальных генетических данных врачи обратятся к потенциальному донору, чтобы пригласить его на полное медицинское обследование и уже потом — на донацию стволовых клеток. Любой здоровый человек может стать донором без ущерба для организма — клетки костного мозга полностью восстанавливаются в течение месяца.

Многие доноры уже не первый раз принимают участие в акции Центра социальных программ РУСАЛа, который был создан более 20 лет назад по инициативе Олега Дерипаски, основателя компании.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа