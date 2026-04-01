Сотрудники ОМОН Росгвардии выступили экспертами Всероссийского чемпионата «Росгвардеец» в Кузбассе

В областном центре на базе Сибирского политехнического техникума стартовал Всероссийский этап чемпионата профессионального мастерства по компетенции «Росгвардеец», организованный при поддержке Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. В качестве экспертов и наставников в мероприятии принимают участие сотрудники ОМОН «Оберег».

Чемпионат объединил представителей 11 регионов Российской Федерации, включая Москву, Ленинградскую область, Республику Татарстан, Республику Башкортостан, Алтайский и Приморский края. Участникам предстоит продемонстрировать практические навыки, максимально приближенные к реальным условиям служебной деятельности. Конкурсная программа включает огневую и тактико-специальную подготовку, элементы тактической медицины, работу с беспилотными летательными аппаратами, а также прохождение специализированной полосы препятствий.

Как отмечают представители техникума, Кемеровская область является площадкой зарождения данной компетенции, которая за короткое время вышла на всероссийский уровень и стала эффективным инструментом подготовки молодежи к службе в силовых структурах.

Оценивание конкурсантов осуществляют действующие сотрудники ОМОН «Оберег», обладающие практическим опытом выполнения служебных задач в различных условиях.

«Сегодня мы видим, что интерес к службе в Росгвардии растет, и такие чемпионаты позволяют участникам не только проверить свои силы, но и понять специфику нашей работы. Особенно символично, что развитие подобных проектов происходит в год 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины образования войск правопорядка – это подчеркивает преемственность традиций и высокий уровень подготовки будущих защитников», - отметил сотрудник ОМОН «Оберег» с позывным «Козьма».

По итогам чемпионата будут определены лучшие участники, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и профессиональные навыки. Будущие кандидаты, изъявившие желание связать свою карьеру со службой, могут рассчитывать на получение консультационной и практической поддержки со стороны сотрудников Росгвардии на всех этапах поступления в ведомство.

