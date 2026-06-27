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Сотрудники ОМОН «Рубеж» пригласили на службу юного изобретателя из Белова

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу организовали необычную экскурсию для юного изобретателя из города Белово Николая Барсукова и его родителей. Мероприятие стало продолжением сотрудничества, начатого после знакомства школьника со специалистами ОМОН «Оберег», которые ранее провели испытания разработанного им опытного образца комплекса радиоэлектронного обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В ходе визита Николай познакомился с историей и повседневной деятельностью новокузнецкого спецподразделения. Исполняющий обязанности командира ОМОН «Рубеж» подполковник полиции Евгений С. провёл для гостей экскурсию по территории отряда, рассказал о задачах, которые выполняют сотрудники спецподразделения, а также показал учебно-материальную базу, где проходят подготовку бойцы.

Особый интерес у школьника вызвало знакомство со службой кинологов и работой специалистов, занимающихся эксплуатацией беспилотных авиационных систем. Росгвардейцы продемонстрировали Николаю беспилотные летательные аппараты, состоящие на вооружении спецподразделения, рассказали об особенностях их применения при выполнении служебно-боевых задач. Под руководством специалистов юный изобретатель смог попробовать свои силы в управлении одним из беспилотников.

Ключевым моментом встречи стала практическая проверка модернизированного устройства радиоэлектронного противодействия БПЛА, которое Николай доработал с учётом рекомендаций сотрудников ОМОН «Оберег», полученных во время предыдущих испытаний. В ходе тестирования устройство подтвердило способность обнаруживать сигналы беспилотных летательных аппаратов и создавать помеховое воздействие на каналы их управления и навигации. Специалисты отметили положительную динамику в развитии проекта и подтвердили работоспособность отдельных технических решений. Вместе с тем, по мнению экспертов, разработка требует дальнейшего совершенствования для повышения эффективности и устойчивости работы в различных условиях применения.

Сотрудники подразделения высоко оценили увлечённость школьника инженерным творчеством, его настойчивость и стремление к развитию в сфере современных технологий.

В завершение мероприятия подполковник полиции Евгений С. вручил Николаю благодарственное письмо начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Награда была вручена за активную жизненную позицию, целеустремлённость, инициативность, высокий уровень ответственности, стремление к получению новых знаний и развитию технического потенциала, а также за проявленные способности, настойчивость в достижении поставленных целей и вклад в популяризацию инженерного творчества среди молодёжи Кузбасса.

По окончании встречи руководство спецподразделения выразило готовность и в дальнейшем поддерживать талантливого школьника в его инженерных начинаниях. Также Николаю предложили после завершения обучения рассмотреть возможность прохождения службы в рядах Росгвардии, где сегодня активно развиваются направления робототехники, беспилотных систем и современных технологий, в которых молодой человек сможет реализовать свои знания и способности на практике.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
27/06/2026
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