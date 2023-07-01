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Сотрудники ОМОН уничтожили снаряд времен Первой мировой войны, обнаруженный рыбаками

 В Кемеровской области взрывотехники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу обезвредили 76-милиммитровый снаряд времен Первой мировой войны, который представлял угрозу.

В дежурную часть территориального управления Росгвардии по Кузбассу поступило сообщение, что в районе села Березово Кемеровского округа на берегу реки Томь рыбаки обнаружили подозрительный предмет, схожий со снарядом. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Оберег» предварительно установили, что находкой является 76-миллиметровый снаряд со следами коррозия и представляет угрозу взрыва.

  С соблюдением необходимых мер предосторожности росгвардейцы эвакуировали боеприпас на полигон и уничтожили накладным зарядом.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Происшествия
kuzbassnews.ru
01/07/2023
Общество
Происшествия

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