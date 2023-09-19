Сотрудники Росгвардии и Госавтоинспекции провели совместный профилактический рейд в Новокузнецке

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и инспекторы Госавтоинспекции Новокузнецка объединили усилия в рамках профилактического мероприятия, направленного на информирование водителей об опасности нетрезвого вождения, а также о способах обезопасить свое транспортное средство от угона.

В ходе акции стражи правопорядка взаимодействовали с водителями автотранспортных средств, разъясняя им последствия пьяной езды. Кроме этого в мероприятие были вовлечены специалисты Новокузнецкого наркологического диспансера, предоставившие профессиональные советы и информацию о вреде алкоголя.

Кроме этого сотрудники Росгвардии дополнительно предоставили автовладельцам информацию о современных средствах обеспечения имущественной безопасности. Один из таких методов – использование спутниковой навигационно-мониторинговой системы «Алмаз». Эта система позволяет в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства.

В случрае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства автоматически поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

Организаторы мероприятия надеются, что эта информация будет полезной для всех участников дорожного движения, способствуя созданию более безопасной и защищенной среды на дорогах Новокузнецка.

Фото: Росгвардия