Сотрудники Росгвардии нашли пропавшую девочку-подростка в Кузбассе

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии отыскал несовершеннолетнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась.

За помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что уже около суток ей неизвестно местонахождение дочери. Экипаж Росгвардии в составе старшего сержанта Андрея Корягина и сержанта Андрея Колмагорова приступил к поиску ребенка. В ходе обследования городских улиц на Комсомольской площади стражи правопорядка обнаружили девочку, которая подходила под описание на пропавшую.

Противоправных действий в отношении юной горожанки не совершалось. Росгвардейцы, обеспечив безопасность ребенку, передали разыскиваемую сотрудникам ПДН.

Фото: Росгвардия