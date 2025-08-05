Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность граждан в День ВДВ в городах Кузбасса

В городах Кемеровской области прошли торжественные и памятные мероприятия, посвящённые Дню воздушно-десантных войск России. Росгвардейцы обеспечили правопорядок во время праздничных акций и шествий, в которых приняли участие свыше 5 000 человек, включая ветеранов ВДВ.

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в этот день на службу в Кемерове, Новокузнецке, Таштаголе, Юрге, Белове и Тайге заступили сотрудники подразделений вневедомственной охраны и ОМОН Росгвардии. Сотрудники патрулировали территории в круглосуточном режиме, с усилением контроля вблизи ключевых площадок и мест массового скопления людей.

Совместно с представителями органов внутренних дел проводилась профилактическая работа, осуществлялся досмотр подозрительных предметов и контроль за соблюдением общественного порядка.

Нарушений и происшествий зафиксировано не было.

Фото: Росгвардия