Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность граждан в День ВДВ в городах Кузбасса

В городах Кемеровской области прошли торжественные и памятные мероприятия, посвящённые Дню воздушно-десантных войск России. Росгвардейцы обеспечили правопорядок во время праздничных акций и шествий, в которых приняли участие свыше 5 000 человек, включая ветеранов ВДВ.

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в этот день на службу в Кемерове, Новокузнецке, Таштаголе, Юрге, Белове и Тайге заступили сотрудники подразделений вневедомственной охраны и ОМОН Росгвардии. Сотрудники патрулировали территории в круглосуточном режиме, с усилением контроля вблизи ключевых площадок и мест массового скопления людей.

Совместно с представителями органов внутренних дел проводилась профилактическая работа, осуществлялся досмотр подозрительных предметов и контроль за соблюдением общественного порядка.

Нарушений и происшествий зафиксировано не было.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Белово
Кемерово
Новокузнецк
Тайга
Таштагол
Юрга
kuzbassnews.ru
05/08/2025
Общество
Белово
Кемерово
Новокузнецк
Тайга
Таштагол
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus