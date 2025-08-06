Сотрудники Росгвардии обеспечили общественную безопасность на фестивале «ПРОпикник» в Кузбассе

В Прокопьевске на территории Зенковского парка сотрудники подразделений вневедомственной охраны и ОМОН «Рубеж» Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка во время масштабного гастрономического фестиваля «ПРОпикник - 2025».

Мероприятие проходило в течение двух дней и собрало несколько тысяч жителей Кузбасса, а также гостей из других регионов. В рамках служебных задач сотрудники Росгвардии контролировали зону входа, патрулировали ключевые участки, а также следили за соблюдением общественного порядка на площадках, где проводились основные активности фестиваля: гастрономическая ярмарка, музыкальные выступления, семейные зоны и мастер-классы.

Благодаря организованным действиям личного состава правонарушений зафиксировано не было.

Фото: Росгвардия