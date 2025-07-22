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Сотрудники Росгвардии обеспечили общественную безопасность в Кузбассе в День металлурга

Кемеровской области прошли масштабные праздничные мероприятия, посвящённые профессиональному празднику работников металлургической отрасли. Основные торжества Дня металлурга состоялись в Новокузнецке.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан к охране мероприятий были привлечены сотрудники подразделений Росгвардии, в том числе вневедомственной охраны и бойцы ОМОН «Рубеж». Росгвардейцы несли службу на территории главной концертной площадки города, где собрались более 10 тысяч человек, чтобы услышать выступление российских артистов. Также усиленные наряды были направлены в зоны массового пребывания граждан. Обстановка оставалась стабильной, серьёзных инцидентов и правонарушений зарегистрировано не было.

Помимо Новокузнецка, мероприятия по охране общественного порядка с участием сотрудников Росгвардии прошли в Анжеро-Судженске, Гурьевске, а также в посёлке Тисуль. Повышенные меры безопасности позволили провести праздничные мероприятия без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Анжеро-Судженск
Гурьевск
Новокузнецк
Тисуль
kuzbassnews.ru
22/07/2025
Общество
Анжеро-Судженск
Гурьевск
Новокузнецк
Тисуль
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