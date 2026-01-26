Сотрудники Росгвардии обеспечили порядок на всероссийском волейбольном матче в Кузбассе

В Кемерове на площадке спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» состоялся матч чемпионата России по волейболу между командами «Кузбасс» и «Динамо Москва». В обеспечении общественного порядка и безопасности во время спортивного мероприятия приняли участие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Волейбольная встреча собрала до двух тысяч зрителей. Для создания безопасных условий пребывания болельщиков и участников соревнований росгвардейцы несли службу как внутри спортивного объекта, так и на прилегающей территории, взаимодействуя с организаторами и другими службами.

Сотрудники вневедомственной охраны контролировали обстановку в зонах размещения зрителей, обеспечивали сохранность имущества и оперативно реагировали на возможные нештатные ситуации.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов матч прошел организованно и без нарушений общественного порядка, позволив болельщикам в полной мере насладиться спортивным событием.

Фото: Росгвардия