Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии прошли испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа

Квалификационные испытания на право ношения знака отличия 1-й степени полицейского спецназа СОБР и ОМОН войск национальной гвардии состоялись на базе учебных центров Центрального, Сибирского, Приволжского и Северо-Кавказского округов Росгвардии. Среди 92 претендентов со всей страны, включая представителей из Кузбасса, только пятеро смогли пересечь финальную черту.

Испытания проходили в три этапа. Сначала проверялось состояние здоровья кандидатов, а после они сдавали тесты по тактико-специальной, правовой, политической, огневой, топографической и физической подготовке. В финальном этапе спецназовцы на пределе физических возможностей демонстрировали подготовку с учетом специфики служебно-боевого применения полицейского спецназа – выполняли упражнения на силу и выносливость, штурмовали здание, эвакуировали раненых, стреляли из различных видов оружия.

Финальную часть испытаний каждый участник проходил индивидуально под наблюдением строгих инструкторов Главного управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии, а также СОБР и ОМОН.

Сотрудникам СОБР при выполнении итоговой части программы сразу после трехкилометрового марш-броска в полной боевой экипировке предстояло, используя альпинистское снаряжение, штурмовать здание, где по легенде скрывался вооруженный преступник, на нейтрализацию или задержание которого отводилось не более двух с половиной минут. Далее, без передышки и сохраняя быстрый темп, офицеры СОБР демонстрировали навыки экстремального вождения легкового автотранспорта, находясь за рулем которого отражали вооруженное нападение противника из засады.

Бойцам ОМОН в начале третьего этапа предстояло за 13 минут выполнить комплекс из 12 упражнений, включающий в себя бег на 60 метров, подтягивание – 20 раз, жим штанги лёжа от груди (свой вес) – 10 раз, наскок на платформу – 50 раз, отжимания – 70 раз, пресс – 70 раз, бег 100 метров, подъём по канату – 6 метров, становую тягу (свой вес + 20 кг) – 10 раз, перенос груза 50 кг на дистанцию 50 метров, бег на 400 метров и забегание по 2-х метровому штурмовому трапу.

Часть заданий у бойцов СОБРа и ОМОНа были схожи. Например, эвакуация условно раненого сослуживца весом 90 кг в «безопасную зону» и оказание ему первой медицинской помощи. Кроме того, и тем и другим, не сбавляя скорости, приходилось аккуратно, не касаясь земли, перенести два 25-ти килограммовых ящика с боеприпасами на расстояние 50 метров.

Важнейший элемент испытания – стрелковый тест – ему уделялось особое внимание. В ходе экзамена бойцам спецподразделений предстояло за пять с половиной минут продемонстрировать точную стрельбу из пистолета, автомата, пулемета, выполнить нормативы по изготовке к стрельбе из АГС-17 из различных положений при действии в пешем порядке, а офицерам СОБР еще и поразить мишени из снайперской винтовки СВД на расстоянии 200 метров.

В финале росгвардейцы из СОБР и ОМОН преодолели 100-метровую дистанцию, на первых 25 метрах которой кантовали покрышку от «Урала».

Всего из 92 кандидатов со всех округов войск национальной гвардии для прохождения финальных испытаний отобрали 19. В итоге из 19 финалистов успешно все испытания прошли только пять – четыре офицера СОБР из Нижнего-Новгорода, Пензы, Самары, Йошкар-Олы и один офицер ОМОН «Зубр» ЦСН СР Росгвардии.

По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова поздравительный адрес новым обладателям главного символа полицейского спецназа ведомства направил генерал-полковник Владислав Ершов.

От имени руководства Росгвардии заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-полковник Владислав Ершов поблагодарил сотрудников спецназа за целеустремлённость и выдержку, а тех, кто не сдал, призвал усилить подготовку на базе своих подразделений с личным вниманием командиров.

Заместитель директора Росгвардии выразил уверенность, что обладатели знака отличия будут служить примером образцового выполнения служебного долга, безупречного поведения и личной скромности, надежной защитой государства и граждан.

Генерал-полковник Владислав Ершов пожелал всем участникам испытаний крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо Родины и Отечества!

Фото: Росгвардия