Сотрудники СОБР «Символ» провели боевое слаживание на полигоне в пригороде Кемерова

На войсковом стрельбище в пригороде Кемерова личный состав специального отряда быстрого реагирования «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу провел комплексные занятия в полевых условиях.

В течение нескольких дней спецназовцы отрабатывали действия в условиях, максимально приближенных к реальным, уделяя особое внимание противодействию диверсионно-разведывательным группам и применению современных беспилотных летательных аппаратов.

Бойцы отряда совершенствовали навыки ведения боя в лесной местности, отрабатывая взаимодействие в составе малых групп. Особый акцент был сделан на слаженности действий и оперативном принятии решений при внезапном столкновении с условным противником. Операторы беспилотников продемонстрировали возможности FPV-дронов для разведки местности, поражения целей, минирования и прикрытия штурмовых групп. Кроме того, бойцы тренировались в защите от атак беспилотников, применяя как технические средства, так и тактические приемы подавления с помощью стрелкового оружия.

«Навыки работы с дронами требуют постоянной практики, - отмечает сотрудник спецподразделения с позывным «Лис». - Мы используем любую возможность для тренировок, чтобы поддерживать высокий уровень подготовки».

В ходе боевого слаживания бойцы отработали практические стрельбы из различных видов стрелкового вооружения и метание гранат. Кроме того, спецназовцы совершенствовали навыки маскировки и ориентирования на местности.

Фото: Росгвардия