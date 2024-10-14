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Сотрудники СОБР «Символ» Росгвардии отработали беспарашютное десантирование с борта вертолёта

В областном центре сотрудники СОБР «Символ» провели учебное занятие, отработав навыки беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8. Целью таких тренировок является отработка навыков приземления на ограниченную площадку и десантирования из вертолета в условиях, максимально приближенных к боевым.

Перед началом учения с сотрудниками специального отряда были проведены наземные инструктажи по порядку выполнения спусков, мерам безопасности, действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Бойцы спецназа отработали техники использования спусковых устройств и канатов для десантирования с разных высот, а также приемы страховки и самостраховки при спусках. Кроме того, росгвардейцы отработали беспосадочную эвакуацию с земли, когда несколько бойцов одновременно закрепляются на одном канате и поднимаются в воздух. Этот метод применяется для быстрого вывоза личного состава с труднодоступных территорий, где посадка вертолета невозможна.

«Чтобы была слаженность среди подразделений нужно на постоянной основе отрабатывать данные навыки, уделять большое внимание», - отметил офицер специального отряда быстрого реагирования «Символ».

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
14/10/2024
Спорт
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