Сотруднику СОБР «Символ» Росгвардии Кузбасса вручен знак «Почётный донор России»

Сотрудник кемеровского специального отряда быстрого реагирования «Символ» Росгвардии Кузбасса с позывным «Лев» удостоен нагрудного знака «Почётный донор России». Высокая награда стала признанием его многолетнего и системного вклада в развитие донорского движения и спасение человеческих жизней.

Сдавать кровь росгвардеец начал более 20 лет назад, еще в студенческие годы. С 2003 года он регулярно принимает участие в донорских акциях, а сегодня осуществляет донации три–четыре раза в год. Даже при плотном графике службы и выполнении задач в служебных командировках он находит возможность помогать тем, кто остро нуждается в переливании крови.

В настоящее время «Лев» проходит службу в составе СОБР «Символ» и является действующим участником специальной военной операции. Между командировками он продолжает донорскую деятельность, считая ее важной частью личной ответственности перед обществом.

Сам росгвардеец подчеркивает, что донорство для него имеет особое значение: «Когда поступает просьба помочь, я всегда соглашаюсь. Сдача крови для меня – это не формальность, а осознанная возможность спасти чью-то жизнь и передать частицу себя тем, кому это действительно необходимо», - отметил боец с позывным «Лев».

Знак «Почётный донор России» вручается гражданам, которые на протяжении многих лет безвозмездно сдают кровь и ее компоненты, внося существенный вклад в систему здравоохранения страны. Сегодня в Кузбассе этой награды удостоены более 13 тысяч человек, в их числе сотрудники и военнослужащие Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
21/01/2026
Общество
Кемерово

