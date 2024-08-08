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Совещание-семинар с начальниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии со всех регионов страны прошло в Новосибирске

В работе Всероссийского совещания-семинара, состоявшегося в Новосибирске, приняли участие руководящий состав Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии, Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии, заместители командующих округами войск по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, начальники региональных подразделений вневедомственной охраны, представители Научно-исследовательского центра «Охрана» и федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии. В качестве приглашенных гостей участие в мероприятии приняли начальник Управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор полиции Василий Шушаков, а также представители делегаций МВД Республики Беларусь и Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Участников совещания-семинара поприветствовал командующий Сибирским округом войск генерал-полковник Николай Марков. Он пожелал продуктивной работы на площадках мероприятия, отметив важность обмена накопленным опытом.

Под руководством начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенанта полиции Александра Грищенко участники совещания обсудили наиболее актуальные вопросы охраны объектов, участия в обеспечении правопорядка, технического перевооружения вневедомственной охраны Росгвардии и внедрения в ее деятельность инновационных технологий, обменялись положительным опытом служебной деятельности, а также подвели итоги работы подразделений в первом полугодии 2024 года.

В Кузбассе сегодня под защитой подразделений вневедомственной охраны Росгвардии находится более 9 тысяч объектов и 26 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан. За отчетный период экипажи Росгвардии осуществили свыше 7 тысяч выездов по заявкам дежурных частей территориальных органов внутренних дел о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. В результате стражи правопорядка задержали около тысячи граждан, которые могут быть причастны к различным преступлениям, пресекли более 5 тысяч правонарушений. На маршрутах патрулирования экипажи Росгвардии обнаружили и задержали 148 человек, которые находились в розыске.

Во время совещания-семинара для участников была развернута выставка систем охраны объектов, граждан и их имущества периода 1960-2000 годов, а также новейших устройств, позволяющих обеспечить неприкосновенность жилища с использованием мобильных устройств – смартфонов или планшетов.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
08/08/2024
Общество
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