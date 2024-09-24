Совет молодежи «Южного Кузбасса» провел лето с пользой

Совет молодежи угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») за три летних месяца принял участие в более чем 20 корпоративных, городских, областных и общероссийских мероприятиях разной направленности.

Активисты рабочей молодежи «Южного Кузбасса» начали лето с участия в областном экологическом марафоне «Экофест-2024», присоединившись к уборке территории горнолыжного курорта «Шерегеш». Также с началом школьных каникул в детских лагерях «Звездочка» и «Романтика» под кураторством Совета молодежи прошли профориентационные игровые квесты, в этом году посвященные углеобогащению и сохранению окружающей среды.

День молодежи «Южный Кузбасс» отметил «бронзой» в междуреченской молодежной спартакиаде, а на предпраздничном всекузбасском слете два работника компании получили губернаторские награды за активную гражданскую позицию.

Этим летом Совет молодежи «Южного Кузбасса» провел собственный слет – специалисты компании совершили трехдневный поход по заповеднику «Поднебесные Зубья» и восхождение на пик Поднебесный. Участникам слета удалось не только отдохнуть, но и принять участие в обучающих тренингах и командообразующих играх.

В июле молодые угольщики стали победителями междуреченского спортивного турнира «Стальной характер» и преодолели полосу препятствий в новосибирском спортивном марафоне «Гонка героев». В августе активисты Совета молодежи вновь посетили Поднебесные зубья где приняли участие в кузбасском экологическом марафоне «Зубочистка-2024» и совершили заезд в городском спортивном «Велоквесте-2024».

В преддверии Дня шахтера молодые специалисты «Южного Кузбасса» представили свои проекты на конкурсе «Лидеры. ВДНХ», организованном в рамках президентской программы «Больше, чем путешествие». Наградой стала поездка в Москву в составе делегации Кемеровской области.

Итоговым событием летнего сезона для Совета молодежи «Южного Кузбасса» стал Праздник первоклассников, организованный компанией для детей своих работников.

«Члены Совета молодежи «Южного Кузбасса» — неизменные помощники в работе со студентами и детьми, участники всех наших спортивных турниров, корпоративных мероприятий, экологических акций. Это настоящий актив компании, ее будущее. Убежден, что осенний сезон наша молодежь проведет не менее активно, чем летний», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Росгвардия