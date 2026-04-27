Советы Россельхознадзора по предпосевной обработке почвы

Весенний сев — старт будущего урожая. От того, насколько грамотно проведена предпосевная обработка почвы, во многом зависит итоговая урожайность. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора делятся ключевыми рекомендациями по подготовке полей к посеву.

Правильная подготовка почвы решает сразу несколько задач: снижает количество сорных растений, задерживает влагу в плодородном слое, создаёт оптимальные условия для прорастания семян и обеспечивает корневую систему растений достаточным количеством воздуха, влаги и питательных веществ. На хорошо подготовленной почве молодые всходы не будут угнетаться сорняками и смогут полноценно развиваться.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько ключевых приёмов обработки.

Боронование проводят ранней весной, сразу после схода снега — это помогает сохранить зимнюю влагу в почве. Для работы лучше использовать дисковые бороны с обработкой на глубину 6–10 см. Важно не углубляться сильнее: это может поднять семена сорняков в верхний слой. При этом критически важно выбрать оптимальный срок — слишком ранняя работа на переувлажнённой почве приводит к образованию корки, а запоздалая — к потерям влаги.

Культивация помогает избавиться от проросших и перезимовавших сорняков, а также разрыхляет верхний слой почвы на глубину заделки семян. Специалисты советуют проводить культивацию перпендикулярно направлению предыдущей обработки — это повышает эффективность рыхления и способствует лучшему выравниванию поверхности.

Одновременно с культивацией часто выполняют шлейфование: оно выравнивает поверхность поля и обеспечивает качественный проход сеялки. Если в дальнейшем планируется посев мелких семян, дополнительно проводят прикатывание — это позволяет добиться равномерной глубины заделки и улучшает контакт семян с почвой.

Внесение удобрений — ещё один важный этап. Удобрения обеспечивают растения питательными веществами и помогают сформировать мощную корневую систему. Выбор удобрений зависит от типа культуры и анализа почвы: важно учитывать потребности растений в азоте, фосфоре, калии и микроэлементах. С помощью современных комбинированных агрегатов удобрения можно вносить непосредственно во время посева.

Последовательность операций тоже имеет большое значение. Обычно процесс выстраивают так: сначала боронование, затем культивация со шлейфованием, внесение удобрений, прикатывание (если нужно) и, наконец, посев. Соблюдение этой схемы позволяет добиться оптимальной структуры почвы и создать благоприятные условия для всходов.

Кроме того, важно учитывать тип почвы и климатические условия региона. Например, на тяжёлых глинистых грунтах требуется более глубокая культивация, а в засушливых районах особое внимание уделяют влагосберегающим приёмам.

Своевременная и грамотная предпосевная обработка — это гарантия дружных всходов, здорового развития растений и, в конечном счёте, высокого урожая, подчёркивают специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Общество
Общество

