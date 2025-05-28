Советы врача, как отказаться от курения

Если вы курите и думаете отказаться от этой вредной привычки, то 31 мая - прекрасный день, чтобы наконец-то это сделать решительно и бесповоротно! Ежегодно в последний день мая отмечается Всемирный день отказа от табака. Курение является одной из наиболее распространенных вредных привычек. Несмотря на то, что первая выкуренная сигарета мало кому приносит удовольствие, люди быстро впадают в зависимость от табакокурения. На то есть разные причины, основной из которых является действие никотина – психоактивного вещества, приводящего к стойкой зависимости, схожей с зависимостью от наркотических веществ.

Бросить курить может каждый, считает Дмитрий Макаров, заведующий отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Главное, набраться терпения, составить чёткий план и дисциплинированно ему следовать. Вот несколько советов врача, которые помогут побороть вредную привычку:

Составьте список причин, по которым вы хотите бросить курить, ежедневно его перечитывайте и дополняйте при необходимости

Подумайте, почему вы курите (например, когда вам скучно, или если переживаете, или вам кажется, что сигареты помогают сконцентрироваться). Осознав причины курения, вам проще будет придумать способы, как этих причин избежать

Как только вы приняли решение отказаться от курения, выбросите все сигареты и аксессуары для курения

Заручитесь поддержкой близких, скажите вашим родным и друзьям, что вы бросаете курить

При отказе от курения очень важна физическая активность – прогулки, занятие на тренажерах, плавание, катание на велосипеде и т.п. Выбирайте активность, которая приносит вам удовольствие. Хорошая физическая нагрузка – это источник эндорфинов, как раз на замену тех, что обеспечивает никотин.

Важно научиться распознавать и преодолевать тягу к курению. Она каждый раз длится не более 5 минут. Чтобы избежать срыва, надо придумать, чем себя отвлечь в эти пятиминутные атаки острого желания покурить. Например, дыхательной гимнастикой или каким-то увлекательным делом.

Читайте книги на тему отказа от табака, укрепляйте себя духовно. Помните, что многие люди неоднократно пробуют, прежде чем бросают курение навсегда. Если и у вас не получилось с первого раза, не расстраивайтесь. Напротив, это повод провести работу над ошибками и попробовать еще раз.

Не стесняйтесь обращаться к специалистам - врачам или психологам, чтобы получать профессиональную поддержку в нужный момент. По рекомендации врача используйте средства, помогающие бросить курить (специальные препараты, пластыри)

Кабинеты отказа от курения работают при наркодиспансерах. Тут курильщик может получить медицинскую помощь бесплатно и без постановки на учет. В среднем курс занимает от трех до шести месяцев. Современные методы лечения достаточно эффективны, если, конечно, у человека есть мотивация. Лечение амбулаторное. В Кузбассе наркодиспансеры принимают в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске. Телефоны доверия: (3842) 57-07-07 круглосуточно и (3846) 66-82-81 с 08.00 до 16.00.

Для тех, кто ищет помощи в преодолении табачной зависимости, также работает федеральная горячая линия «Здоровая Россия». По телефону 8-800-200-0-200 (звонок бесплатный) с понедельника по субботу квалифицированные врачи и психологи окажут желающим бесплатную консультативную помощь.

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики