Совмещаем здоровое питание и новогодний стол

По традиции в Новый год мы собираемся за праздничным столом. Но не стоит забывать, что непривычно изобильные трапезы могут привести к ухудшению состояния, проблемам с желудочно-кишечным трактом, обострениям различных хронических заболеваний.

Чтобы уберечься от этого и получить советы, мы встретились с заведующей эндокринологическим отделением Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Юлией Борисовной Королевой.

- Новый год – это всегда праздничный стол, много блюд и салатов. Как правильно принимать пищу, чтобы не навредить здоровью?

- В идеале не оставлять прием пищи на новогоднюю ночь. Накануне рекомендуется питаться достаточно рационально. Не так, как мы сутками готовимся, а ближе к бою курантов оккупируем этот стол.

31 декабря не забываем позавтракать, не забываем пообедать, соответственно, проводить старый год, а потом уже встречать новый.

- Куранты пробили 12, ограничиваемся легкой закуской?

- Если человек накануне не был голодным, это не будет обильный прием пищи, соответственно, не будет никакого удара по ЖКТ, инсулиновой системе. Поэтому прежде чем сесть за новогодний стол в полночь, покушайте заранее.

Что касается сладостей. Торты, пирожные, конфеты – мы едим после основного приема пищи, но никак не перед ним или вовремя приема пищи.

- Новогодний стол традиционно не обходится без «Сельди под шубой» и «Оливье». Как вы относитесь к салатам?

- Я, как и многие, люблю салаты. Готовлю сытные салаты «Шапка Мономаха», «Как хорошо быть генералом», салаты с грецким орехом, но ем их не в 12 ночи, а вечером, когда провожаем старый год.

- За новогодним столом каким блюдам больше отдавать предпочтение – мясным или рыбным?

- Рыба – это легко усвояемый продукт. Не возбраняются любые нежирные сорта мяса. Тем более наступающий год –это год Дракона, на столе должно быть мясо, чтобы следующий год сложился.

- А что скажите про прием спиртных напитков?

- Новый год без приема спиртных напитков это не праздник. Поэтому для торжества и для настроения они должны быть. Пить надо умеренно и не на голодный желудок, чтобы сократить негативные последствия. Идеальный вариант остаться трезвым – пить один напиток всю ночь и небольшими глотками, не забывая закусывать.

Теперь внимание тех, у кого повышен сахар. Для таких пациентов у нас даже существует отдельная тема на занятиях в школе диабета. Говорим о том, как принимать алкогольные напитки.

Пациенты с сахарным диабетом – это такие же люди и у них также бывают праздники. Главное правило, которое они не должны при этом забывать: им нельзя пить сладкие напитки – сладкие вина, полусладкое шампанское и так далее. Пьем только сухое вино, небольшое количество крепкого алкоголя. И не принимаем спиртные напитки натощак!

- Некоторые любят запивать спиртное сладкими напитками…

- Морсы, соки – я, вообще, не сторонник таких напитков ни в обычной жизни, ни за праздничным столом. Там, где есть детки, безусловно присутствуют на столе компоты, морсы. Сама я не пью сладких напитков и не рекомендую своим пациентам.

- Юлия Борисовна, давайте поздравим всех с Новым годом!

- Дорогие друзья, будьте здоровы и счастливы! Берегите себя и своих родных в наступающем году! Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение!

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото)