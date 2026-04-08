Специалистом Россельхознадзора проведен профилактический визит в области карантина растений и семеноводства для кузбасского предпринимателя

3 апреля 2026 года специалистом Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора был проведен профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке, в отношении ИП Глава К(Ф)Х Куприянов А.И., осуществляющего деятельность по выращиванию зерновых и зернобобовых культур на территории Мариинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

Хозяйствующий субъект был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Также в ходе мероприятия представителем ведомства даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области карантина растений, регламентированные Федеральным законом «О карантине растений» от 21.07.2014 №206-ФЗ, приказом Минсельхоза России от 28 июля 2020 № 425 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме».

Кроме того, в ходе мероприятия представителем ведомства разъяснены требования Федерального закона «О семеноводстве» от 30.12.2021 года №454-ФЗ и проведена консультация по вопросу работы во ФГИС «Семеноводство». Данная система обеспечивает получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.