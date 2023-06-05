Специалисты Кузбасского Отделения СФР приняли участие в региональном социальном проекте «Шаг навстречу» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей

Специалисты Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в мероприятиях регионального социального проекта «Шаг навстречу», которые прошли в поселке Трудармейский Прокопьевского муниципального округа.

Организатор проекта – Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Участниками мероприятий стали Парламент Кузбасса, профильные министерства региона, учреждения среднего профессионального образования, НКО, учреждения культуры, Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго», Новокузнецкий филиал Московского протезно-ортопедического предприятия, семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

На пленарной части заместитель управляющего Отделения СФР Михаил Окунев рассказал гостям мероприятия об основных условиях получения в 2023 году нового единого пособия на детей до 17 лет. Специалисты клиентской службы ОСФР в Прокопьевске провели консультации для родителей детей-инвалидов. 55 семей обратились за ответами на свои вопросы на мероприятии, одна семья получила консультацию на дому.

Гости мероприятия – родители и дети – увидели выставку творческих работ детей-инвалидов, получили консультации специалистов, ознакомились с техническими средствами реабилитации, поучаствовали в игровых программах и интересных мастер-классах. Ребята изготовили себе игрушки, посмотрели развлекательную программу и спектакль. Их родители посетили мастер-классы психологов и логопедов «Причины проблемного поведения ребенка. Что с этим делать», «Как организовать логопедические занятия дома» и другие. Для специалистов социальной защиты, работающих с детьми-инвалидами, провели обучающий тренинг «Личностные ресурсы для сохранения физического и психического баланса».

Фото: ОСФР