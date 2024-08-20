Специалисты Росельхознадзора напоминают о требованиях к хранению зерновой продукции, предназначенной для экспорта в Китайскую Народную Республику

В связи с началом в подведомственных Сибирскому межрегиональному управлению Россельхознадзора регионах активной фазы уборочной специалисты ведомства напоминают сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим хранение зерна, предназначенного на экспорт в Китайскую Народную Республику, о требованиях. Так, хранилище и отгружаемая продукция должны соответствовать фитосанитарным требованиям, а партии не должны содержать вредные организмы, имеющие карантинное значение для КНР.

В этой связи, сельскохозяйственные предприятия — хранители экспортного зерна должны провести следующие мероприятия:

— фитосанитарное обследование зерноскладов и зернохранилищ, включающее обследование места хранения и переработки (зерноскладов и зернохранилищ) на вредителей зерна рода Трогодерма (Trogoderma) с применением феромонных ловушек для льна, подсолнечника, овса, гречихи;

— профилактическое карантинное фитосанитарное обеззараживание мест хранения зерна.

Исследования необходимо провести в лаборатории, аккредитованной на право проведения исследований в области карантина растений.

На территории Новосибирской области – это Новосибирский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», Кемеровской области – Кузбасса – это Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», в Томской области – это Томский филиал ФГБУ «ВНИИКР».

Со всеми требованиями КНР как принимающей стороны к зерну можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора (www.fsvps.ru) в разделе «Экспорт/Импорт/Китай/Экспорт зерна».

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора готовы оказать необходимую консультационную помощь в каждом из подведомственных регионов по адресам: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича — Данченко д. 167; 650051, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б; 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109а. Контактные телефоны: (383) 346-56-28 (г. Новосибирск), (3842) 36-15-80 (г. Кемерово), (3822) 44-46-36 (г. Томск).