Специалисты Россельхознадзора дают советы, как «продлить огородную жизнь редиса»

Редис – культура короткого светового дня, к тому же предпочитающая прохладную погоду и обилие воды. Поэтому лучшим временем для выращивания редиса в условиях континентального климата являются весна и осень. Но, если приложить немного усилий, и правильно подобрать сорт, то и в сибирских условиях можно собирать урожай на протяжении всего лета.

Итак, для того чтобы непрерывно выращивать редис, специалисты Россельхознадзора рекомендуют при выборе сорта обратить внимание на несколько важных показателей.

Сорт обязательно должен быть районирован, ведь теплолюбивый сорт, подходящий для юга России, не выдержит температурных качель, характерных для сибирских регионов.

Еще следует обратить внимание на такой показатель, как «непрерывное выращивание». Если на упаковке не написано, что сорт подходит для непрерывного выращивания, то велика вероятность, что корнеплод вместо завязывания, выпустит цветочную стрелку и тогда урожай будет потерян. Сейчас в продаже появилось очень много гибридов редиса, которые устойчивы к образованию цветочных стрелок. Правильный подбор нескольких сортов или гибридов с непрерывным сроком выращивания позволит собрать богатый урожай редиса с ранней весны до наступления осени.

Основополагающая рекомендация специалистов Россельхознадзора - это выращивание разрешенных сортов и гибридов, то есть допущенных к использованию. На сегодняшний день доверять можно только зарегистрированным сортам и гибридам сельскохозяйственных растений, которые включены в Государственный реестр (https://gossortrf.ru/registry/). Пользоваться реестром очень просто - как по культурам, так и по сортам. Информационный ресур содержит полное описание интересующего вас сорта со всеми характеристиками о регионе и условиях выращивания, назначении, сроке созревания и других. Чем неприхотливее будет сорт, тем большая вероятность получить богатый урожай редиса с ранней весны до наступления осени, и особенно в условиях Сибири.

Для получения консультаций в области семеноводства сельскохозяйственных растений вы можете обращаться к специалистам Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, осуществляющего полномочия на территории Кемеровской области — Кузбасса, как по телефону 8(3842) 36-15-80, так и посредством электронной почты [email protected].