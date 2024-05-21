Специалисты Россельхознадзора фиксируют стабильные объемы экспорта зерновой продукции из Кузбасса в сравнении с 2023 годом

С начала 2024 года специалисты территориального управления Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали экспортные 69,5 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна. Таким образом, по состоянию на 15 мая объем отгрузок сохранен на уровне, аналогичном периоду 2023 года.

В качестве главного государства-импортера, куда отправлено 26,5 тыс. т зерна и продуктов переработки зерна или 38%, выступает Китайская Народная Республика. В номенклатуру экспортных позиций вошли зерно ячменя (13,1 тыс. т, горох (5,3 тыс. т), мука пшеничная (3,9 тыс. т), семена рапса для промышленной переработки (3,7 тыс. т), зерно овса (0,5 тыс. т).

Следующий значимый импортер — Республика Беларусь, куда на сегодняшний день из Кузбасса отгружена треть экспортного объема — это 19,6 тыс. т семян рапса продовольственного.

Третье место по объему экспорта заняла Республика Казахстан – 9,8 тыс. т зерновой продукции и продуктов его переработки (15,3%). Основные поставки пришлись на зерно пшеницы (4,4 тыс. т), отруби пшеничные (3,9 тыс. т), семена рапса для промышленной переработки (1,5 тыс. т), крупа манная (0,07 тыс. т).

Экспорт зерновых осуществлялся и в другие страны. Так, в Монголию отправлено 3,7 тыс. т отрубей пшеничных, в Польшу — 0,35 тыс. т семян льна продовольственного, в Литву – 0,59 тыс. т жмыха, в Киргизию — 0,63 тыс. т зерна пшеницы, 0,048 тыс. т крупы манной и 0,119 тыс. т муки пшеничной. Мука пшеничная также вывезена в КНДР (1,8 тыс. т) и в Азербайджан (0,2 тыс. т). Кроме того, в Калининград вывезено 5,5 тыс. т рапса.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, должностными лицами ведомства отобраны пробы, которые были исследованы в подведомственной Россельхознадзору аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». На основании подтверждения соответствия всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, специалистами ведомства оформлено и выдано 1 713 фитосанитарных сертификатов.