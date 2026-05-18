Специалисты Россельхознадзора напоминают, что май – время для взращивания лука из севка

Лук это растение, которое используется во всех кухнях мира как в свежем, так и в приготовленном виде. Люди употребляют зеленый лук на перо и репчатый. Это растение – одно- двух- и трехлетнее. Из семян лука в первый год получают лук-севок. На 2 год из севка получают крупную луковицу (матку). Маточные луковицы являются тем луком который мы привыкли видеть в продаже. На третий год, высаживая «маточные луковицы», получают семена лука, которые за их цвет называют «чернушкой». Дачники Сибири научились успешно возделывать лук у себя на приусадебных участках.

Самым важным для получения хорошего урожая этой культуры является правильно подобранный сорт. Для подбора сорта можно воспользоваться электронным Государственным реестром селекционных достижений на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия», где есть есть подробное описание сорта, включающее в себя такие показатели, как регион возделывания, период вегетации, урожайность, агротехника.

Основные правила выращивания как лука из семян, так и из севка предлагаем рассмотреть отдельно.

Первый вариант — выращивание лука из семян. Семена прямым посевом высевают уже в мае. Предварительно семена следует замочить в стимуляторе роста и обязательно после просушить — это стимулирует более быстрые и дружные всходы. Посев семян производится по схеме: ширина между лунками – 1,5 — 2 см; расстояние между рядами – 12-18 см; глубина заделки – 2 см. Для того чтобы вырастить качественный лук на перо, расстояние между лунками нужно уменьшить до 1 см. После посева почву хорошо увлажнить и накрыть темной пленкой — это не даст ей пересохнуть. При появлении первых всходов пленку следует убрать. Важно при этом соблюдать режим полива: 1-2 раз в неделю из расчета 7-11 л воды на 1 м2.

Второй вариант — это вырастить лук из севка. При достижении температуры почвы + 12С начинаем посадку, обычно это середина мая. Перед посадкой нужно обработать севок – от этого зависит качество и объем урожая.

Перебираем севок – оставляем сухие, плотные луковицы. сухие и поврежденные луковицы — выбрасываем.

Откалибровываем по величине — крупные, средние и мелкие, оптимальная величина луковиц от 1,5 до 2 см. Посадку лучше начинать с мелких и средних луковиц, тогда к осени они дадут урожай головок. Крупные луковицы нужно высаживать следом, через 2 недели, чтобы они не пошли рано в стрелку.

Севок, который хранился в прохладном месте, за 2-3 недели до высадки прогреваем и просушиваем, иначе в почве он будет гнить или уйдет в стрелку.

Для активного роста севок замачиваем на 8-10 часов в слабом растворе комплексных удобрений или нитроаммофоски (раствор делаем из расчёта 15-20 г на 10 л воды). Еще можно дополнительно обработать бледно розовым раствором марганцовки для профилактики грибковых заболеваний.

После всех манипуляций обязательно нужно просушить севок и только потом приступать к посадке

Посадку производить лучше по классической схеме высадки для севка. Делаются бороздки и проливаются, затем можно начинать посев. Расстояние между луковицами выдерживаем 10 см, между бороздами — 20 см. Оптимальная глубина заделки луковиц – 4-5 см.

Даже начинающий огородник, соблюдая вышеуказанные рекомендации от специалистов Россельхознадзора, сможет получить богатый урожай лука.

А если у вас еще остались вопросы в области семеноводства, то Вы можете получить консультацию, обратившись в отдел государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора:

8(3842) 36-15-80 — в Кемеровской области-Кузбассе;

8(383) 346-56-28 — в Новосибирской области;

8(3822) 44-46-36 — в Томской области.