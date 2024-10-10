Специалисты Россельхознадзора напоминают о сроке подачи уведомления об отнесении навоза, помета, подстилки, стоков к побочным продуктам животноводства

Напоминаем, что на предстоящий 2025 год уведомление о признании навоза и помета побочными продуктами животноводства необходимо подать до 31 декабря 2024 года.

Под побочными продуктами животноводства (ППЖ) понимаются вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных. Это навоз, помет, подстилки, стоки. При этом ППЖ могут использоваться непосредственно в самом хозяйстве или реализовываться в качестве продукции, предназначенной для повышения плодородия почвы.

В связи с вступлением в силу с 1 марта 2023 года на территории России положений Федерального закона от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который определяет правовые основы обращения с побочными продуктами животноводства, хозяйствующий субъект самостоятельно вправе принять решение о признании навоза, помета побочными продуктами животноводства.

При этом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, необходимо вести учет побочных продуктов отдельно от учета основной продукции и отходов. Для этого в обязательном порядке направляется уведомление в адрес территориального органа Россельхознадзора об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства.