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Специалисты Россельхознадзора обсудили актуальные вопросы при экспорте продукции АПК Кузбасса

В ходе работы круглого стола 17.04.2024 проводимого АНО «Центр поддержки экспорта Кузбасса совместно с Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса на тему «Актуальные вопросы экспортной деятельности продукции АПК Кузбасса. Инструменты поддержки экспортеров»  с докладами выступили специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

Заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Язькова М.А. осветила основные требования стран импортеров при экспорте растениеводческой продукции из Кузбасса. Отвечая на вопросы присутствующих, М.А. Язькова разъяснила работу Управления по приему и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов, при поставке зерна в Китай, с оформлением через систему «Цербер».

Вопросы экспорта продукции подконтрольной ветеринарному надзору осветила заместитель начальника отдела пограничного государственного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте                          Коровина О.Н. В ходе доклада подробно был разъяснён алгоритм оформления ветеринарного сертификата и/или разрешения на вывоз из Российской Федерации продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору с помощью сервиса платформы «Мой экспорт».

Подводя итоги работы круглого стола руководство центра поддержки экспорта Кузбасса сообщило о намерении продолжить работу по созданию благоприятных условий для увеличения объемов экспорта агропромышленной продукции из Кузбасса и пожелало успехов всем сельхозтоваропроизводителям в их нелёгком труде.

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/04/2024
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