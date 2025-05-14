Специалисты Россельхознадзора оформили документы на вывоз кузбассовцами за рубеж 14 питомцев

С начала 2025 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты для вывоза за рубеж 14 домашних животных авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

8 из них – кошки различных пород, а также 6 собак.

Принимающими странами для них стали Франция, Узбекистан, Германия, Турция, Вьетнам и Грузия, ветеринарно-санитарные требования которых были выполнены владельцами животных-компаньонов.

Ведомство обращает внимание на то, что в случае отсутствия требований на официальном сайте Россельхознадзора, необходимо обратиться в посольство принимающей страны. А если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо узнать ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное. Также, необходимо заранее узнавать актуальные требования для перевозки животных у авиа- и железнодорожных перевозчиков.

Подробная информация о правилах вывоза домашних животных размещена на официальном сайте Россельхознадзора.

Специалисты ведомства напоминают, что подача хозяином животного онлайн заявки в системе ECert по оформлению ветеринарного сертификата на вывоз питомца в любую страну мира существенно экономит время на выдачу сопроводительных документов.

Ответы на интересующие вопросы, владельцы животных могут получить и непосредственно от специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора:

— в Новосибирске по тел. 8 (383) 315-20-87;

— в Томске по тел. 8 (3822) 45-21-86;

— в Кемерово по тел. 8 (3842) 36-15-86.