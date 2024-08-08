Специалисты Россельхознадзора оформили документы на вывоз кузбассовцами за рубеж 52 питомцев

За 7 месяцев 2024 года специалистами Россельхознадзора на территории Кемеровской области – Кузбасса проведен ветеринарный контроль и сертификация 62 домашних животных. В том числе, 39 собак, 22 кошек и 1 кролика. Питомцы сопровождали своих хозяев в Германию, Монголию, Азербайджан, Таиланд, Францию, Китай, Испанию, Португалию, Турцию, Литву, Египет, Сербию, Грузию, Абхазию и на Кипр.
Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание владельцев, что оформить ветеринарный сертификат на вывоз домашних животных за рубеж можно на основании поданной электронной заявки от владельца (законного представителя) животного в информационной системе «Ecert».
При подаче онлайн-заявки на оформление ветеринарных сопроводительных документов и записи на приём, владелец имеет возможность внести сведения о прививках и обработках против паразитов, а также о предстоящей поездке (месте назначения, маршруте следования и транспортном средстве). Таким образом, владелец домашнего животного сможет заблаговременно направить все необходимые сведения в Россельхознадзор.
Заполнение данной онлайн-формы осуществляется на сайте Россельхознадзора.
Дополнительно Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает владельцам животных, что с 16 сентября 2024 года вывоз собак, кошек, хорьков в страны Евросоюза возможен только после проведения теста к вирусу бешенства.
Данные требования связаны с изменениями в исполнительном регламенте комиссии Европейского союза ЕС № 577/2013 о типовых идентификационных документах для некоммерческого перемещения собак, кошек и хорьков. Напомним, что в настоящее время это требование предъявляет Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Япония, Израиль, Южная Корея.
Провести исследования возможно в аккредитованных учреждениях, подведомственных Россельхознадзору, ФГБУ «ВГНКИ» (город Москва) и ФГБУ «ВНИИЗЖ» (город Владимир).