Специалисты Россельхознадзора оформили документы на вывоз кузбассовцами за рубеж 52 питомцев

За 7 месяцев 2024 года специалистами Россельхознадзора на территории Кемеровской области – Кузбасса проведен ветеринарный контроль и сертификация 62 домашних животных. В том числе, 39 собак, 22 кошек и 1 кролика. Питомцы сопровождали своих хозяев в Германию, Монголию, Азербайджан, Таиланд, Францию, Китай, Испанию, Португалию, Турцию, Литву, Египет, Сербию, Грузию, Абхазию и на Кипр.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора обращают внимание владельцев, что оформить ветеринарный сертификат на вывоз домашних животных за рубеж можно на основании поданной электронной заявки от владельца (законного представителя) животного в информационной системе «Ecert».

При подаче онлайн-заявки на оформление ветеринарных сопроводительных документов и записи на приём, владелец имеет возможность внести сведения о прививках и обработках против паразитов, а также о предстоящей поездке (месте назначения, маршруте следования и транспортном средстве). Таким образом, владелец домашнего животного сможет заблаговременно направить все необходимые сведения в Россельхознадзор.

Заполнение данной онлайн-формы осуществляется на сайте Россельхознадзора.