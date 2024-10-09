Специалисты Россельхознадзора отмечают укрепление взаимодействия с муниципальными органами по выявлению нарушений земельного законодательства

За 9 месяцев 2024 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступило 85 актов, составленных по итогам выездных обследований и наблюдений за соблюдением обязательных требований, проведенных в рамках муниципального земельного контроля (МЗК) на территории Кемеровской области – Кузбасса и Новосибирской области. На основании рассмотренных материалов установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения зарастают древесной и травянистой сорной растительностью. Кроме того, на них отсутствуют признаки сельскохозяйственного производства, а также проведения агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий.

Результаты МЗК позволили выявить зарастающие земельные участки сельхозназначения в Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Мысковском муниципальных округах Кемеровской области – Кузбассе, а также в Венгеровском, Искитимском, Коченевском, Мошковском и Новосибирской районах Новосибирской области.

В этой связи, всем правообладателям, допустившим нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, были направлены предостережения в качестве превентивной меры.

Стоит отметить, что Сибирском межрегиональным управлением Россельхознадзора совместно с органами местного самоуправления и региональными отраслевыми исполнительными органами определены Перечни земельных участков сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», на предмет необходимости их изъятия для дальнейшего вовлечения в сельскохозяйственный оборот. Подобное взаимодействие подразумевает значительное усиление муниципального и государственного контроля, а, следовательно, повысит эффективность использования земельных ресурсов Российской Федерации, сделает прозрачным учет и контроль землепользования. Так, информация, полученная от органов местного самоуправления, может эффективно применяться органами государственного земельного контроля в целях выявления и пресечения правонарушений, допущенных землепользователями.