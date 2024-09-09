Специалисты Россельхознадзора предостерегают хозяйства от нарушений при содержании крупного и мелкого рогатого скота

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора ведут постоянную профилактическую работу с хозяйствующими субъектами по содержанию и разведению крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС), чтобы рассказать об обязательных ветеринарных требованиях, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска и недопущении не исполнения установленных законодательством требований, а также об обязательности внесения сведений во ФГИС «ВетИС» — компонент «Хорриот».

Профилактические визиты, контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия в виде выездных обследований, а также консультации и письменные разъяснения требований законодательства в сфере ветеринарии – это основные формы превентивного характера, доступные инспекторам ведомства в условиях действия положений «моратория».*

Кроме того, благодаря неравнодушной гражданской позиции в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора поступают обращения жителей и информация от органов власти из различных населенных пунктов, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, Новосибирской и Томской областей, о ненадлежащем содержании сельскохозяйственных животных, в том числе КРС и МРС, об отсутствии необходимого ограждения, складировании навоза без использования специально оборудованной площадки и других. В целях недопустимости нарушения требований действующего ветеринарного законодательства и обеспечения эпизоотического благополучия инспекторы ведомства проводят выездные обследования, чтобы оценить действительное состояние дел в конкретных хозяйствах.

Так, в числе нарушений, выявленных при содержании и разведении крупного и мелкого скота отдельными гражданами, личными подсобными хозяйствами, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, зафиксированы следующие:

непредоставление по требованию ветеринарных специалистов субъекта Российской Федерации принадлежащих сельскохозяйственных животных для осмотра и проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий;

не проведение хозяйственных и ветеринарных мероприятий, обеспечивающих предупреждение заболеваний животных.

В первую очередь, выполнение этих требований предусмотрено положениями Закона Российской Федерации «О ветеринарии» и заложено в основу предостережений, выданных владельцам сельскохозяйственных животных, о недопустимости нарушения обязательных требований.

на фото отображено ненадлежащее складирование навоза на территории одного из хозяйств Кемеровской области — Кузбасса

на фото отображено ненадлежащее складирование навоза на территории земельного участка в Новосибирской области

*«Мораторий» введен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», согласно которому в 2022-2024гг. внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся при условии согласования с органами прокуратуры при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.