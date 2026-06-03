Специалисты Россельхознадзора приняли участие в оценке подготовки будущих агрономов в Кузбассе

2 и 3 июня 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в демонстрационном экзамене (ГИА) по компетенции «Агрономия» Кузбасского государственного аграрного университета имени В. Н. Полецкова.



Для обеспечения объективной и профессиональной оценки компетенций выпускников в качестве экспертов выступили государственные инспектора отдела государственного фитосанитарного надзора Владимирова Екатерина и Суднева Ольга.

В ходе экзамена специалисты Россельхознадзора оценивали уровень теоретических знаний студентов в области агрономии и фитосанитарного законодательства, проверяли практические навыки выполнения профессиональных задач в условиях, максимально приближённых к реальным производственным. Эксперты также анализировали умение студентов работать с оборудованием и оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, давали обратную связь по готовности выпускников к решению отраслевых задач с учётом актуальных требований надзорной деятельности.

Формат демонстрационного экзамена, предусматривающий выполнение практических заданий, позволил экспертам всесторонне оценить уровень профессиональных компетенций студентов, скорость реакции и способность применять знания на практике, владение современными методами работы в сфере агрономии, а также понимание требований фитосанитарного контроля и законодательства.

Взаимодействие с Кузбасским ГАУ имени В. Н. Полецкова осуществляется в рамках укрепления связей между надзорными органами и образовательными учреждениями. Совместная работа направлена на повышение качества подготовки специалистов аграрной отрасли, обеспечение соответствия образовательных программ актуальным требованиям рынка труда, формирование кадрового резерва для Россельхознадзора и предприятий АПК, а также на развитие практической составляющей обучения будущих агрономов.

По итогам экзамена эксперты отметили высокий уровень подготовки выпускников и подтвердили эффективность формата с привлечением профильных специалистов Россельхознадзора для независимой оценки компетенций. Ведомство планирует продолжить практику участия в аттестационных мероприятиях профильных вузов и колледжей региона.