Специалисты Россельхознадзора продолжают превентивно расставлять акценты на соблюдение правил применения пестицидов и агрохимикатов

При реализации полномочий специалисты Россельхознадзора продолжают уделять большое внимание поддержанию открытого диалога. В том числе, посредством профилактических визитов, проводимых не только с согласия хозяйствующих субъектов, но и нередко по их инициативе.

Например, в Кемеровской области — Кузбассе с начала 2025 года проведено 16 таких мероприятий в соответствии со статьями 51 и 52 Федерального закона от 31.07.202 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Одним из них 21 марта 2025 года стал профилактический визит специалиста Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в отношении индивидуального предпринимателя Гагина А.П., осуществляющего деятельность на территории Топкинского района Кемеровской области– Кузбасса.

Представитель ведомства разъяснил хозяйствующему субъекту следующие важные аспекты:

— обязательные требования, предъявляемые к его деятельности, о соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска;

— изменения законодательства в области применения пестицидов и агрохимикатов;

– архитектура применения Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов – ФГИС «Сатурн» — на территории Российской Федерации (создание планов применения, прием и списание пестицидов и агрохимикатов, сроки внесения информации и регистрации площадок с указанием кадастровых номеров и площадей в информационную систему);

— ответственность за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Кроме того, предприниматель получил ответы на все заданные вопросы и подтвердил востребованность подобной профилактической работы в дальнейшем.