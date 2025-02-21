Специалисты Россельхознадзора сообщают о важности проведения проверки зерна перед отправкой на экспорт

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что Приказом Минсельхоза России от 01.12.2021 № 816 (далее – Приказ) утвержден порядок проведения лабораторных исследований при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации партий зерна. Так, в соответствии с п. 13 Приказа, вывозимая с территории Российской Федерации партия зерна подлежит лабораторным исследованиям на соответствие требованиям стран-импортеров, международным обязательствам и контрактным требованиям.

Следует отметить, что партия зерна – это количество зерна одного наименования (вида), однородного по качеству, предназначенное к одновременной приемке, отгрузке и (или) хранению (в соответствии со ст. 2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»).

Партия подкарантинной продукции – это количество однородной подкарантинной продукции, предназначенной для отправки одним транспортным средством в один пункт назначения одному получателю.

К транспортным средствам отнесены водное судно, воздушное судно, автомобильное транспортное средство, прицеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное средство, контейнер (ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС).

Отбор проб от партии зерна, вывозимой с территории Российской Федерации, должен производиться представителем лаборатории, аккредитованной в национальной системе аккредитации в качестве испытательных лабораторий (центров) и включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) или в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза, в присутствии товаропроизводителя.

Хранение и транспортировка проб зерна в испытательную лабораторию, предназначенную для проведения лабораторных исследований, осуществляется при соблюдении условий, исключающих возможность подмены, порчи, контаминации проб (образцов) и воздействия факторов, которые могут повлиять на результаты лабораторных исследований.

В случае вывоза партии зерна с территории Российской Федерации в страны ЕАЭС лабораторные исследования проводятся испытательными лабораториями (центрами) на соответствие требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» .

Требования стран импортеров размещены на официальном сайте Россельхознадзора.

Кроме того, для внесения сведений о потребительских свойствах для формировании партии зерна, предназначенной для вывоза с территории России и оформления товаросопроводительного документа, идентификации зерна, необходимо проводить лабораторные исследования, подтвержденные лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации, в соответствии Приказом Минсельхоза РФ от 12.11.2021 № 756 «Об утверждении перечня потребительских свойств партии зерна и (или) партии продуктов переработки зерна в целях внесения в ФГИС прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна».

Для получения консультации по возникающим вопросам рекомендуем обращаться к квалифицированным специалистам Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по телефонам:

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