Специалисты Россельхознадзора советуют, как в текущем году позаботиться о новом урожае…лука

Осенью многие сибирские жители, неравнодушные к сельскохозяйственной деятельности на своих приусадебных участках, занимаются посадками лука севка под зиму. Для этих целей обычно используются сорта универсальных сроков посева или непосредственно озимые сорта лука, посадку которого следует начинать, когда температура воздуха устойчиво снизится до +5 °C. Специалисты Россельхознадзора отмечают в озимой культуре возделывания лука свои плюсы и минусы.

Из плюсов — это отсутствие необходимости в хранении до весны и необходимости полива весной. Это интересно для тех, у кого земельный участок удален от места проживания. Также для сибирских условий важно, что урожай можно получить на месяц раньше, чем ярового лука. Растения, высаженные под зиму, менее подвержены болезням и стрелкованию. Из недостатков выделим, что головки озимого лука хранятся немного хуже, чем ярового, а также при неблагополучной перезимовки посаженных осенью луковичек может снизиться масса урожая.

Важно правильно подобрать сорт, отвечающий сибирскому климату и вкусовым предпочтениям. Главная рекомендация специалистов Россельхознадзора — это использование разрешенных сортов и гибридов, то есть допущенных к использованию. Для подбора сорта вы можете воспользоваться электронным Государственным реестром сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. С ним можно ознакомиться на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» https://gossortrf.ru/registry/. На сайте дается подробное описание сорта, включающее в себя такие показатели как регион возделывания, период вегетации, урожайность, агротехника и другое. Чем неприхотливее будет сорт, тем большая вероятность получить богатый урожай лука, особенно в условиях Сибири.