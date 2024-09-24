Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора дают рекомендации по подготовке к зимовке пчел

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отмечают, что для успешности каждого сезона медосбора необходима правильная подготовка пчел к зимовке. Пчелиные семьи могут переносить 5-7 месяцев холодного периода года. Благодаря этой особенности пчеловодство сохраняет популярность в холодных регионах, в том числе расположенных в Сибирском федеральном округе. Опытные пчеловоды знают, что в этом деле есть свои особенности. Поэтому важно заранее позаботиться о его правильной организации.

Перед зимовкой слабые семьи следует объединять, а весной можно делать отводки и восстанавливать численность семей.

Пчелы довольно часто подвергаются заболеваниям, самыми частыми из которых являются нозематоз и варроатоз, которые во время зимовки могут привести к гибели. Поэтому важно обработать насекомых и ульи после появления последнего расплода и формирования гнезда.

Существуют разные способы обработки:

Прикорм лекарственными средствами, когда в жидкий корм (желательно сахарный сироп) вводится соответствующее лекарство. Пчелы поедают его вместе с пищей. При этом препарат должен выбирать ветеринар, исходя из предполагаемой болезни, хотя есть средства и универсального действия. Дымовая пушка, когда в улей вводят дым, закрывают его на 20 минут, после чего открывают. Минусом здесь является необходимость проведения процедуры дважды. Сегодня существуют специальные препараты, которые обрабатывают улей термическим способом при помощи специальной пушки. Пары жидкости, когда в улей подвешивается пластина, на которую предварительно наносят жидкое средство. Пчелы к нему прикасаются и разносят препарат по всему улью, создавая эффект цепной реакции. Или же из пластины выделяются пары, которые впитывает пчела через дыхательные пути.

Пчелы могут зимовать как на улице, так и в зимовниках. Но какой бы вариант не был выбран, важно своевременно обеспечить пчелиные семьи необходимым количеством корма на зиму. Чтобы семья благополучно перезимовала и хорошо развивалась до начала первого весеннего поддерживающего медосбора, ей необходимо достаточного углеводного корма и достаточное количество перги. Для создания таких запасов иногда приходится скармливать некоторое количество сахарного сиропа.

В сибирских регионах с повышенным количеством снега и устойчивыми заморозками, пчелам выжить легче в природных условиях. Известно, что под снежным покровом температурный режим всегда сохраняется на одном уровне и равен 0 градусов, поскольку снег имеет низкую теплопроводность. Это благоприятная среда обитания для насекомых.

В случае с зимовником, обустраивайте его согласно приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.09.2021 №645 «Об утверждении ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства». Необходимо помнить о том, что помещение зимовника перед использованием должно подвергаться механической очистке, просушиванию, дезинфекции, дезинсекции с использованием дезинфицирующих средств, а также инсектицидов согласно инструкциям по их применению, а также дератизации. Не менее важно оптимально утеплить ульи перед наступлением холодов и обеспечить хорошую вентиляцию. При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 0 °C температура в зимовнике должна быть от 0 °C до 4 °C, влажность воздуха — 70 — 85%. Для вентиляции в 2-х корпусах оставляют открытыми нижние и верхние летки. В верхних концентрируется основная масса пчел, так как они кормовые. В нижних находятся маломедные соты, поэтому они считаются воздушными подушками, благодаря которым повышается пространство над рамками. На летки следует установить заградители против мышей, но так, чтобы пчелы могли свободно выходить через них наружу.

Преимущество зимовников заключается в меньшем расходе запасов корма и более длительной эксплуатации ульев.