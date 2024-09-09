Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили ликвидацию трети несанкционированных свалок из числа выявленных с начала 2024 года
Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора регулярно напоминают, что выявляемые на подведомственной территории несанкционированные свалки представляют серьёзную угрозу для окружающей среды и населения регионов в целом. Так, размещение свалок в неположенных местах приводит к загрязнению почвы, водных ресурсов и воздуха, что привлекает бродячих собак, насекомых, грызунов и создаёт опасные условия для здоровья человека. Кроме того, на свалках под воздействием влажности и высокой температуры часто накапливается огромное количество органического газа. Из-за чего возникают «мусорные» пожары, что приводит к сильнейшему загрязнению воздуха. Такие пожары могут выходить из-под контроля и причинять вред и нести опасность лесам, населенным пунктам и их жителям. В этой связи ведомство обращает внимание правообладателей земельных участков, в первую очередь, сельскохозяйственного назначения, на необходимость их использования. Поскольку зачастую именно неиспользование земель сельхозназначения запускает механизм образования свалок. При этом восстановление нарушенного земельного участка из-за размещения несанкционированной свалки – длительный и финансово затратный процесс.
Так, в ходе выездных обследований специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора за 8 месяцев 2024 года выявлены 56 свалок на землях сельскохозяйственного назначения совокупной площадью 13 га. В адрес правообладателей (собственников, в том числе общедолевых, арендаторов, а также органов местного самоуправления) объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований земельного законодательства и необходимости принятия мер по устранению захламления. Кроме того, материалы о выявленных нарушениях оперативно направлялись в органы прокуратуры для согласования внеплановых выездных мероприятий.
Вместе с тем, специалисты Россельхознадзора отмечают, что преимущественное количество свалок на землях сельскохозяйственного назначения образуются стихийно в окрестностях населённых пунктов и садовых товариществ, и считают необходимым напомнить, что порядок и чистота в первую очередь зависят от уровня ответственности самих жителей.
По состоянию на 01.09.2024г. из 56 выявленных свалок ликвидировано 19, обнаруженных в текущем году, а также 11 с учетом выявления в 2023 году, сведения о которых в разрезе трёх подведомственных регионов представлены следующим образом:
В Кемеровской области – Кузбассе выявлено 6 свалок на площади 2,6 га:
Прокопьевский муниципальный округ – 2;
Новокузнецкий муниципальный округ – 1;
Топкинский муниципальный округ – 1;
Юргинский муниципальный округ – 1.
Беловский муниципальный округ — 1.
Ликвидированы 4 свалки на общей площади 11,55 га, в том числе: в Прокопьевском МО (2), в Новокузнецком МО (1) и на территории г. Юрга (1).
В Новосибирской области выявлено 26 свалок на площади 5,5 га :
Новосибирский район – 16;
Колыванский район – 3;
Искитимский район – 3;
Тогучинский район – 2;
Барабинский район – 1;
Ордынский район — 1.
Ликвидировано 18 свалок на общей площади 1,3 га, в том числе: в Новосибирском районе (12), в Искитимском районе (3), в Мошковском районе (1), в Колыванском районе (1) и в Ордынском районе (1).
В Томской области выявлены 24 свалки на площади 4,8 га:
Томский район – 15;
Кривошеинский район – 4;
Шегарский район – 4;
Молчановский район – 1.
Ликвидировано 8 свалок на общей площади 2,24 га, в том числе: в Томском районе (5), в Шегарском районе (2) и в Кривошеинском районе (1).