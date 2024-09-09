Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили ликвидацию трети несанкционированных свалок из числа выявленных с начала 2024 года

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора регулярно напоминают, что выявляемые на подведомственной территории несанкционированные свалки представляют серьёзную угрозу для окружающей среды и населения регионов в целом. Так, размещение свалок в неположенных местах приводит к загрязнению почвы, водных ресурсов и воздуха, что привлекает бродячих собак, насекомых, грызунов и создаёт опасные условия для здоровья человека. Кроме того, на свалках под воздействием влажности и высокой температуры часто накапливается огромное количество органического газа. Из-за чего возникают «мусорные» пожары, что приводит к сильнейшему загрязнению воздуха. Такие пожары могут выходить из-под контроля и причинять вред и нести опасность лесам, населенным пунктам и их жителям. В этой связи ведомство обращает внимание правообладателей земельных участков, в первую очередь, сельскохозяйственного назначения, на необходимость их использования. Поскольку зачастую именно неиспользование земель сельхозназначения запускает механизм образования свалок. При этом восстановление нарушенного земельного участка из-за размещения несанкционированной свалки – длительный и финансово затратный процесс.

Так, в ходе выездных обследований специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора за 8 месяцев 2024 года выявлены 56 свалок на землях сельскохозяйственного назначения совокупной площадью 13 га. В адрес правообладателей (собственников, в том числе общедолевых, арендаторов, а также органов местного самоуправления) объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований земельного законодательства и необходимости принятия мер по устранению захламления. Кроме того, материалы о выявленных нарушениях оперативно направлялись в органы прокуратуры для согласования внеплановых выездных мероприятий.

Вместе с тем, специалисты Россельхознадзора отмечают, что преимущественное количество свалок на землях сельскохозяйственного назначения образуются стихийно в окрестностях населённых пунктов и садовых товариществ, и считают необходимым напомнить, что порядок и чистота в первую очередь зависят от уровня ответственности самих жителей.

По состоянию на 01.09.2024г. из 56 выявленных свалок ликвидировано 19, обнаруженных в текущем году, а также 11 с учетом выявления в 2023 году, сведения о которых в разрезе трёх подведомственных регионов представлены следующим образом: