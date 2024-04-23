19 апреля 2024 года на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кузбасса проведена областная агрономическая конференция «Подготовка и проведение весенних полевых работ».

В работе конференции приняли участие: Заместитель председателя Правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, представитель Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, представитель Управления МЧС России по Кемеровской области, руководители и представители аграрных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств Кузбасса.

В ходе конференции министром определена стратегия весеннее-полевых работ, обсуждались вопросы готовности предприятий к севу с учетом прогноза погодных условий, обеспеченности семенами яровых культур и готовности техники на 2024 год по итогам проведения технического осмотра.

В конференции приняла участие заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу Язькова М.А. В своем докладе она напомнила о необходимости проведения обследования посевов в период вегетации на наличие карантинных для Российской Федерации организмов и планирования экспорта растениеводческой продукции из Кузбасса с учетом основных требований стран импортеров. Также разъяснила работу Управления по приему и обработке заявок на проведение обследования подкарантинных объектов при поставке зерна в Китай, с оформлением через систему «Цербер».

Подводя итоги совещания, министр сельского хозяйства Кузбасса Ариткулов А.В. пожелал успехов всем сельхозтоваропроизводителям в новом весеннее-полевом сезоне.