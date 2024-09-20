Специалисты «Южного Кузбасса» прошли профессиональную переподготовку

В междуреченском филиале Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева состоялось вручение дипломов работникам «Южного Кузбасса» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел»). Среди 15-ти выпускников – директора, начальники отделов и служб, инженеры.

В рамках программы профессиональной переподготовки, разработанной компанией совместно с вузом, был расширен набор изучаемых дисциплин. Слушатели впервые получили возможность дополнительно выбрать до двух направлений, не связанных непосредственно со своей работой, и изучить все этапы производственной системы «Южного Кузбасса»: добычу подземным или открытым способом, обогащение и переработку угля. Обучение проходило в вечернее время и выходные дни, для каждого слушателя был составлен индивидуальный учебный график.

Теоретический блок в формате лекций проходил в аудиториях междуреченского филиала КузГТУ. В качестве лекторов были привлечены преподаватели вуза и профильные специалисты «Южного Кузбасса». Итоговое тестирование вся группа сдала успешно. В практическую часть программы вошли экскурсии на производство и стажировки – участники спускались в шахту, побывали на фабрике и разрезе.

В июле состоялась защита дипломных проектов. Государственная комиссия под председательством управляющего директора «Южного Кузбасса» признала результаты всех работ успешными.

«Обновлять профессиональные знания, совершенствовать навыки – это необходимость, продиктованная временем. Программа переподготовки позволила нашим специалистам и руководителям глубже изучить общую производственную систему компании, расширить набор компетенций. Несомненно, это положительно скажется на рабочих процессах», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс