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Спецназ Росгвардии отрабатывает беспарашютное десантирование в сложных условиях в Кемерове

Специальный отряд быстрого реагирования «Символ» территориального управления Росгвардии по Кузбассу совершенствует навыки беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8 в экстремальных метеорологических условиях.

Контрольные занятия прошли совместно с лётчиками авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

Сотрудники спецназа успешно выполнили десантирование с различных высот, используя альпинистское снаряжение, как на открытую местность, так и на здание. Кроме того, росгвардейцы отработали эвакуацию группы на вертолёте с использованием каната.

Такие занятия призваны не только повысить профессиональную подготовку, но и обеспечивают готовность спецназа к выполнению боевых задач в сложной и динамично меняющейся оперативной обстановке.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
26/04/2024
Спорт
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