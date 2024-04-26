Спецназ Росгвардии отрабатывает беспарашютное десантирование в сложных условиях в Кемерове

Специальный отряд быстрого реагирования «Символ» территориального управления Росгвардии по Кузбассу совершенствует навыки беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8 в экстремальных метеорологических условиях.

Контрольные занятия прошли совместно с лётчиками авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

Сотрудники спецназа успешно выполнили десантирование с различных высот, используя альпинистское снаряжение, как на открытую местность, так и на здание. Кроме того, росгвардейцы отработали эвакуацию группы на вертолёте с использованием каната.

Такие занятия призваны не только повысить профессиональную подготовку, но и обеспечивают готовность спецназа к выполнению боевых задач в сложной и динамично меняющейся оперативной обстановке.

Фото: Росгвардия