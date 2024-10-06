Спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование в честь 36-й годовщины ОМОН

3 октября 2024 года исполнилось 36 лет со дня образования отрядов мобильных особого назначения (ОМОН). Памятную дату сотрудники кемеровского ОМОН «Оберег» совместно с летчиками Сибирского округа Росгвардии традиционно отметили совершенствованием боевой подготовки, проведя тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета МИ-8.

Под руководством опытных инструкторов спецназовцы отработали навыки десантирования с использованием альпинистского снаряжения и устройств скоростного спуска. Участники тренировки произвели высадку штурмовым способом из вертолета МИ-8 и выполнили рассредоточение по площадке приземления для дальнейшего выполнения боевых задач.

«Сотрудник любого спецподразделения должен быть всегда готов к выполнению поставленной задачи. Задачи бывают разнообразными, и, в связи с этим, элементы десантирования, которые мы отрабатываем, актуальны и всегда используются в служебно-боевой деятельности», — отметил офицер ОМОН «Оберег» с позывным «Рас».

На протяжении всего своего боевого пути отряды мобильного особого назначения выполняли самые сложные задачи по обеспечению национальной безопасности. Личный состав неизменно доказывал верность долгу, Отчизне и присяге. Сотрудники кузбасского ОМОН «Оберег» и «Рубеж» неоднократно выезжали за пределы родного края для участия в вооружённых конфликтах, в том числе для урегулирования ситуации в зоне осетино-ингушского противостояния и восстановления конституционного порядка в Северокавказском регионе.

Около 400 бойцов за решительные действия в борьбе с преступностью и охране общественного порядка удостоены правительственных и государственных наград. Сотруднику кемеровского отряда сержанту Станиславу Амелину присвоено звание Героя России – посмертно.

Фото: Росгвардия